Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Контракт будет заключен почти на два миллиарда рублей.

Подрядчиком, который займется строительством нового операционного корпуса Клинического медико-хирургического центра на улице Булатова, 105, станет омская компания «КварталСтрой». С ней будет заключен контракт на 1,978 млрд рублей, сообщает портал «Город55» со ссылкой на региональный Минстрой.

Согласно условиям договора, 8-этажное здание площадью 6,8 тысячи кв. м необходимо построить к июню 2026 года. В корпусе предусмотрены операционные блоки, реанимация, общебольничные зоны, лаборатория, прачечная и другие помещения. Разрешение на строительство объекта было выдано на прошлой неделе.

·Общество

Контракт будет заключен почти на два миллиарда рублей.

Подрядчиком, который займется строительством нового операционного корпуса Клинического медико-хирургического центра на улице Булатова, 105, станет омская компания «КварталСтрой». С ней будет заключен контракт на 1,978 млрд рублей, сообщает портал «Город55» со ссылкой на региональный Минстрой.

Согласно условиям договора, 8-этажное здание площадью 6,8 тысячи кв. м необходимо построить к июню 2026 года. В корпусе предусмотрены операционные блоки, реанимация, общебольничные зоны, лаборатория, прачечная и другие помещения. Разрешение на строительство объекта было выдано на прошлой неделе.