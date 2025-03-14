Омск-Информ
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·Общество

Это будет операционный корпус Клинического медико-хирургического центра.

Бюджетное учреждение «Омскоблстройзаказчик» получило разрешение на строительство нового операционного корпуса Клинического медико-хирургического центра. Документ выдал департамент архитектуры и градостроительства омской мэрии.

Предполагается строительство 8-этажного медицинского учреждения с операционными блоками, реанимацией, общебольничными зонами, лабораторией, прачечной и другими помещениями. Корпус разместится в центре Омска на улице Булатова, 105.

В новом хирургическом корпусе медицинскую помощь будут получать в том числе участники СВО из Омской области и других регионов.

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·Общество

Это будет операционный корпус Клинического медико-хирургического центра.

Бюджетное учреждение «Омскоблстройзаказчик» получило разрешение на строительство нового операционного корпуса Клинического медико-хирургического центра. Документ выдал департамент архитектуры и градостроительства омской мэрии.

Предполагается строительство 8-этажного медицинского учреждения с операционными блоками, реанимацией, общебольничными зонами, лабораторией, прачечной и другими помещениями. Корпус разместится в центре Омска на улице Булатова, 105.

В новом хирургическом корпусе медицинскую помощь будут получать в том числе участники СВО из Омской области и других регионов.

1383