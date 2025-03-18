Омск-Информ
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·Общество

Этот срок назвали сбалансированным с точки зрения затрат и эффективности.
Менять ноутбук следует каждые четыре-пять лет. Об этом заявил руководитель категории «Ноутбуки» Группы «М.Видео-Эльдорадо» Кирилл Исаев.
Как сообщает «Газета.Ru», этот период является наиболее сбалансированным с точки зрения затрат и эффективности. Более частая замена ноутбука приводит к неоправданным расходам, а использование устройства дольше шести лет может потребовать дополнительных затрат на обслуживание и ремонт.
Отметим, что ноутбуки в России подорожали. По данным аналитической компании ITResearch, в конце 2024 года средневзвешенная цена ноутбука в России приблизилась к 80 тыс. рублей. Это на 10 тыс. рублей выше, чем в октябре. По данным «М.Видео-Эльдорадо», в июле средняя цена ноутбука составляла 62 тыс. рублей, а к концу года выросла до 66 тыс. рублей.
·Общество

Этот срок назвали сбалансированным с точки зрения затрат и эффективности.
Менять ноутбук следует каждые четыре-пять лет. Об этом заявил руководитель категории «Ноутбуки» Группы «М.Видео-Эльдорадо» Кирилл Исаев.
Как сообщает «Газета.Ru», этот период является наиболее сбалансированным с точки зрения затрат и эффективности. Более частая замена ноутбука приводит к неоправданным расходам, а использование устройства дольше шести лет может потребовать дополнительных затрат на обслуживание и ремонт.
Отметим, что ноутбуки в России подорожали. По данным аналитической компании ITResearch, в конце 2024 года средневзвешенная цена ноутбука в России приблизилась к 80 тыс. рублей. Это на 10 тыс. рублей выше, чем в октябре. По данным «М.Видео-Эльдорадо», в июле средняя цена ноутбука составляла 62 тыс. рублей, а к концу года выросла до 66 тыс. рублей.