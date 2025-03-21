Среди представленных на международном салоне образцов был пожарный танк и товарный знак «ТОС-1А».

Омский завод транспортного машиностроения (в составе концерна «Уралвагонзавод» входит в госкорпорацию «Ростех») представил свои проекты на 28-м Московском международном Салоне изобретений и инновационных технологий «Архимед-2025». Среди презентуемых образцов научно-технической мысли – пожарный танк и товарный знак «ТОС-1А».

Серебряной наградой отметили Омский завод транспортного машиностроения за товарный знак «ТОС-1А». Зарегистрированный товарный знак наделяет предприятие исключительными правами на введение продукции в оборот с указанной маркировкой. Обозначение может использоваться при нанесении на продукцию, а также в рекламных целях. Наличие товарного знака ТОС-1А выполняет важную охранную и отличительную функции в правовом поле.

Еще один уникальный проект, который Омсктрансмаш представил на стенде УВЗ, получил бронзовую медаль международного жюри салона «Архимед-2025». Это бронированная пожарная машина. За использование узлов танка Т-80 и бронекорпус ее прозвали пожарным танком. Благодаря мощной защите и гусеницам, такая машина может прорваться в эпицентр пожара и с помощью водяной «пушки» ударить по пламени 25 тоннами воды. Незаменима она при тушении возгораний опасных объектов, например складов боеприпасов.

В состав концерна «Уралвагонзавод» входит порядка 20 организаций – промышленных предприятий, научно-исследовательских институтов и конструкторских бюро. В линейке их продукции – порядка 400 видов изделий самого разнообразного назначения. Поэтому самое пристальное внимание уделяется как разработке новейших модификаций, типов техники, рационализации и повышению эффективности производства, так и защите прав интеллектуальной собственности УВЗ.

– В разработку тех или иных образцов вкладываются огромные материальные и человеческие ресурсы. Наши инженеры конструируют уникальные технические новинки. Поэтому мы ставим себе целью эффективно защищать интеллектуальные права концерна. Это залог будущего не только для «Уралвагонзавода», но наш вклад в создание научно-технического задела в масштабах всей страны. В том числе благодаря охране интеллектуальной собственности, Россия остается одним из лидеров мирового рынка вооружений и транспортного машиностроения, – отметил заместитель генерального директора по правовому обеспечению и корпоративному управлению концерна «Уралвагонзавод» Роман Васиян.

За последние семь лет «Уралвагонзавод» запатентовал 940 объектов промышленной собственности/изобретений, полезных моделей и промышленных образцов. Зарегистрировано 97 товарных знаков. Всего же концерн обладает правами на более чем 1500 объектов интеллектуальной собственности.