Среди переданных машин – автобусы, пожарные автомобили и строительная техника.
Сегодня, 3 марта, мэр Омска Сергей Шелест вместе с заместителем председателя правительства области Алексеем Ромахиным получил 21 единицу спецтехники.
В различные автопарки будут переданы автобусы ПАЗ, пожарные машины, автокраны, самосвалы, мобильные мастерские, цистерны для заправки, трубоукладчики, бульдозеры и автомобили УАЗ «Патриот».
– Техника не новая, но в отличном состоянии, а в сравнении с некоторыми раритетами нашего УДХБ просто как с конвейера. По договоренности с главой региона 10 машин пополнят автопарк Управления дорожного хозяйства и благоустройства, – сообщил Сергей Шелест.
Технику для города поставила АО «Транснефть – Западная Сибирь».