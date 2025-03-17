И это лишь одна из причин, почему стоит провести отдых именно там.

Наконец-то наступила настоящая весна, и многие задумываются, где классно провести свои выходные и как по-особенному отметить школьные каникулы. Лучший вариант – поездка за город, где вы сможете почувствовать все изменения природы, насладиться невероятно свежим и чистым воздухом. «Сказка» станет идеальным местом перезагрузки для всей семьи.

Территория «Сказки» – это сочетание соснового бора и лиственного леса. Именно поэтому здесь уникальный свежий воздух, наполненный фитонцидами и эфирными маслами. Он помогает укрепить иммунитет, снять стресс, наполниться энергией и перезагрузиться. Большой выбор номеров различной категории позволяет каждому подобрать комфортный стиль размещения и окружить себя и близких всем необходимым.

В «Сказке» доступен широкий выбор точек питания: вы можете выбрать двух- или трехразовое питание по системе «шведский стол» или возможность выбора тарифа «Без питания». Обновленное меню соответствует всем необходимым требованиям. Сбалансированные и свежеприготовленные блюда порадуют даже придирчивых гурманов. На территории работают гриль-бар «Шишка», кафе «Сказка-пицца» и лобби-бар.

Кроме того, те, кто предпочитают активный отдых, здесь точно найдут чем заняться. Аквапарк с горками и банями, игропарк, круглогодичный веревочный парк, акванариум и спа-салон – целый комплекс развлечений и позитивных эмоций. Каждую неделю в «Сказке» проходит насыщенная тематическая анимация. Шоу-программы, активные игры, мастер-классы, интерактивы, дискотека и розыгрыш призов.

Изюминка марта – творческие каникулы! Обязательно привезите детей в «Сказку», подарите им отдых, который они надолго запомнят.

БОНУС – скидки до 30 % до конца марта! Успевайте! Запланируйте невероятный март и классные каникулы.

Офис продаж: Красный Путь, 86а

Телефон для бронирования: 21-80-68

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