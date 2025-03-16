Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Заведение планируется расширить.

Популярную кофейню GUSSI на Ленина, 10, ждет масштабное обновление. Заведение закрыли, чтобы расширить и сделать центральным в омской сети.

Владельцы собираются открыться в новом формате в апреле, уточняет телеграм-канал omsk_putevoditel. Гостей ждут сильно вкусные завтраки с игристым.

Ранее «Омск-информ» рассказывал, что сеть кофеен GUSSI планирует открыться в Томске. Первое заведение в Омске открылось в 2021 году. Сейчас у владельцев более 50 кофеен в городах России и ближнем зарубежье.

·Экономика/Бизнес

Заведение планируется расширить.

Популярную кофейню GUSSI на Ленина, 10, ждет масштабное обновление. Заведение закрыли, чтобы расширить и сделать центральным в омской сети.

Владельцы собираются открыться в новом формате в апреле, уточняет телеграм-канал omsk_putevoditel. Гостей ждут сильно вкусные завтраки с игристым.

Ранее «Омск-информ» рассказывал, что сеть кофеен GUSSI планирует открыться в Томске. Первое заведение в Омске открылось в 2021 году. Сейчас у владельцев более 50 кофеен в городах России и ближнем зарубежье.