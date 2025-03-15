Омск-Информ
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·Общество

В магазинах контроль качества не проводили.
Региональный Россельхознадзор снова рассказал о проверках продукции в магазинах «Светофор». В магазинах нашли фальсифицированное масло и мясные полуфабрикаты с недействительными ветеринарными документами.
На предприятиях по фасовке масла – поставщиках в торговую сеть – выявили нарушения температурного режима и отсутствие контроля качества.
Предпринимателей оштрафовали на 216 тыс. рублей. Фальсифицированные и некачественные продукты уничтожили.
·Общество

В магазинах контроль качества не проводили.
Региональный Россельхознадзор снова рассказал о проверках продукции в магазинах «Светофор». В магазинах нашли фальсифицированное масло и мясные полуфабрикаты с недействительными ветеринарными документами.
На предприятиях по фасовке масла – поставщиках в торговую сеть – выявили нарушения температурного режима и отсутствие контроля качества.
Предпринимателей оштрафовали на 216 тыс. рублей. Фальсифицированные и некачественные продукты уничтожили.