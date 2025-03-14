Загородные трассы пришлось закрывать на весь день.

В неблагоприятных погодных условиях – ледяной дождь и мокрый снег – на территории Омской области произошло около 100 ДТП. Как сообщили в Госавтоинспекции, в пяти авариях пострадали люди.

Так, на Черлакском тракте столкнулись легковой автомобиль Kia и маршрутка. Пострадали двое пассажиров микроавтобуса. А на улице Кемеровская женщина-водитель автомобиля BMW сбила 10-летнюю девочку. Также известно о сбитой женщине-пешеходе на улице Ватутина.

Федеральные трассы в границах Омской области были закрыты для движения автобусов и грузовых автомобилей с 9.30 до 16 часов.