Омск-Информ
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·Происшествия

От удара маршрутка перевернулась.
Стало известно, в результате чего перевернулась маршрутка на трассе под Омском. Как сообщили в полиции, сегодня около 11:00 в районе 24 км трассы Омск – Черлак она столкнулась с легковушкой.
По предварительным данным, 72-летний мужчина на автомобиле Kia выехал на полосу встречного движения и врезался в «газель». От удара маршрутка угодила в кювет, где перевернулась.
«Газель» следовала по маршруту Омск – Ачаир. В салоне находилось 8 пассажиров.
Как сообщалось ранее, в аварии пострадали два пассажира микроавтобуса: 69-летний мужчина и 72-летняя женщина. Их госпитализировали.
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·Происшествия

От удара маршрутка перевернулась.
Стало известно, в результате чего перевернулась маршрутка на трассе под Омском. Как сообщили в полиции, сегодня около 11:00 в районе 24 км трассы Омск – Черлак она столкнулась с легковушкой.
По предварительным данным, 72-летний мужчина на автомобиле Kia выехал на полосу встречного движения и врезался в «газель». От удара маршрутка угодила в кювет, где перевернулась.
«Газель» следовала по маршруту Омск – Ачаир. В салоне находилось 8 пассажиров.
Как сообщалось ранее, в аварии пострадали два пассажира микроавтобуса: 69-летний мужчина и 72-летняя женщина. Их госпитализировали.
1641