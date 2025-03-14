Омск-Информ
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·Происшествия

Два человека пострадали.
На 24 км Черлакского тракта в Омской области перевернулась пассажирская маршрутка. Как сообщили очевидцы в соцсетях, транспорт двигался по маршруту № 905 Омск – Ачаир. На месте, также по сообщениям очевидцев, работали спасатели и медики.
Как сообщили «Омск-информу» в ГИБДД, в аварии пострадали два пассажира маршрутки: мужчина и женщина. Их госпитализировали.
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·Происшествия

Два человека пострадали.
На 24 км Черлакского тракта в Омской области перевернулась пассажирская маршрутка. Как сообщили очевидцы в соцсетях, транспорт двигался по маршруту № 905 Омск – Ачаир. На месте, также по сообщениям очевидцев, работали спасатели и медики.
Как сообщили «Омск-информу» в ГИБДД, в аварии пострадали два пассажира маршрутки: мужчина и женщина. Их госпитализировали.
1239