Депутат считает концессионное соглашение наиболее перспективным вариантом для развития этого парка.

Для развития парка «Зеленый остров» нужны сотни миллионов рублей, заявил депутат Омского горсовета, руководитель БУ «Центр компетенций развития городской среды» Алексей Сокин. Ранее возглавляемая им структура была оператором парка, сейчас его развитием на условиях концессии с мэрией занимается компания «Омск Сайдинг Инвест».

– Для развития этой территории необходимы существенные суммы, сотни миллионов рублей, поэтому формат концессии, когда применяется государственно-частное партнерство, является наиболее перспективным, – заявил Сокин в интервью порталу «Омскрегион». – Земля остается рекреационной, строить ничего нового нельзя. При этом уже существующие объекты (эстрада, административное здание, набережная) будут реконструироваться. Синергия госпрограммы благоустройства и частные инвестиции в общественное пространство реально дают результат для города.

В 2021–2023 годах «Зеленый остров» был реконструирован за счет бюджета. На эти цели было выделено около 300 млн рублей. Согласно условиям концессионного соглашения, заключенного между мэрией и компанией «Омск Сайдинг Инвест», в течение 25 лет организация должна вложить в реконструкцию территории не менее 333 млн рублей. При этом на содержание парка ежегодно будет выделяться 42 млн рублей. Инвестор заявил о планах вложить в парк 2 млрд рублей. В эту сумму входят благоустройство территории, замена аттракционов и установка торговых объектов.