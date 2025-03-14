Другой подросток без прав удирал от полицейских на скутере.

Сотрудники Госавтоинспекции поймали двух подростков без прав управления транспортными средствами. Ранним утром на улице 25-й Линии в Омске полицейские остановили автомобиль «Фольксваген-Поло», за рулем которого находился 13-летний подросток. Школьник охотно рассказал, что приехал из Тевриза к брату, а машину позаимствовал без его разрешения.

Сотрудники полиции заподозрили, что юный сельчанин пьян. И действительно: показания алкотектора составили 0,307 мг/л.

Второй случай произошел днем в поселке Магистральном Омского района. 17-летний водитель скутера удирал от сотрудников Госавтоинспекции. Но юного нарушителя все равно поймали.

В присутствии отца на подростка возбудили несколько административных дел: за управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления (ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ), проезд на запрещающий сигнал светофора (ч. 1 ст. 12.12 КоАП РФ), невыполнение требования сотрудника полиции об остановке (ч. 2 ст. 12.25 КоАП РФ) и управление без мотошлема (ст. 12.6 КоАП РФ).

Оба транспортных средства поместили на штрафстоянки. Информация о нарушителях передана инспекторам по делам несовершеннолетних.