Омск-Информ
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·Происшествия

Другой подросток без прав удирал от полицейских на скутере.

Сотрудники Госавтоинспекции поймали двух подростков без прав управления транспортными средствами. Ранним утром на улице 25-й Линии в Омске полицейские остановили автомобиль «Фольксваген-Поло», за рулем которого находился 13-летний подросток. Школьник охотно рассказал, что приехал из Тевриза к брату, а машину позаимствовал без его разрешения.

Сотрудники полиции заподозрили, что юный сельчанин пьян. И действительно: показания алкотектора составили 0,307 мг/л.

Второй случай произошел днем в поселке Магистральном Омского района. 17-летний водитель скутера удирал от сотрудников Госавтоинспекции. Но юного нарушителя все равно поймали.

В присутствии отца на подростка возбудили несколько административных дел: за управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления (ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ), проезд на запрещающий сигнал светофора (ч. 1 ст. 12.12 КоАП РФ), невыполнение требования сотрудника полиции об остановке (ч. 2 ст. 12.25 КоАП РФ) и управление без мотошлема (ст. 12.6 КоАП РФ).

Оба транспортных средства поместили на штрафстоянки. Информация о нарушителях передана инспекторам по делам несовершеннолетних.

·Происшествия

Другой подросток без прав удирал от полицейских на скутере.

Сотрудники Госавтоинспекции поймали двух подростков без прав управления транспортными средствами. Ранним утром на улице 25-й Линии в Омске полицейские остановили автомобиль «Фольксваген-Поло», за рулем которого находился 13-летний подросток. Школьник охотно рассказал, что приехал из Тевриза к брату, а машину позаимствовал без его разрешения.

Сотрудники полиции заподозрили, что юный сельчанин пьян. И действительно: показания алкотектора составили 0,307 мг/л.

Второй случай произошел днем в поселке Магистральном Омского района. 17-летний водитель скутера удирал от сотрудников Госавтоинспекции. Но юного нарушителя все равно поймали.

В присутствии отца на подростка возбудили несколько административных дел: за управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления (ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ), проезд на запрещающий сигнал светофора (ч. 1 ст. 12.12 КоАП РФ), невыполнение требования сотрудника полиции об остановке (ч. 2 ст. 12.25 КоАП РФ) и управление без мотошлема (ст. 12.6 КоАП РФ).

Оба транспортных средства поместили на штрафстоянки. Информация о нарушителях передана инспекторам по делам несовершеннолетних.