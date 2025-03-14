Компанию ранее оштрафовали. В дело вмешалась прокуратура.

По инициативе прокуратуры Омска ООО «Капитал Развитие» исключено из саморегулируемой организации «Ассоциация строительных организаций «Поддержки организаций строительной отрасли». Причиной стали выявленные нарушения при строительстве школы в микрорайоне Серебряный Берег.

Ранее в отношении компании было возбуждено административное дело, по итогам которого «Капитал Развитие» было оштрафовано на 46,8 млн рублей за неисполнение обязательств по контракту (ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ). Из-за ненадлежащего выполнения работ администрация Омска расторгла договор с подрядчиком.

В настоящее время строительство школы продолжает компания «Русстрой». Прокуратура держит на контроле ход работ.

Напомним, новое образовательное учреждение начали строить еще в ноябре 2022 года. Тогда договор заключили с ООО «Капитал Развитие». Но в ноябре 2023 года все работы приостановили. А в середине мая с ним расторгли контракт. Кроме того, было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». По данным на февраль, новый подрядчик построил школу наполовину.