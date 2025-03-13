Церемония вручения ветеранам знаков «Почетный гражданин города Омска» состоится на дому.

Сегодня, 13 марта, на заседании комитета Омского горсовета по социальным вопросам депутатам рассказали, когда состоится вручение участникам Великой Отечественный войны знака «Почетный гражданин города Омска» и как будет происходить сама церемония. Многим ветеранам сейчас около 100 лет.

26 марта на заседании горсовета депутаты рассмотрят список участников Великой Отечественной войны, которым предлагается присвоить звание, затем проголосуют за решение. Уже известно, что это будет 34 человека.

Что касается торжественной церемонии, то ее планируют проводить на дому, а не в здании горсовета, как это делается обычно. Примут участие в ней мэр либо заместитель мэра, глава округа и депутат горсовета.

– Учитывая возраст и состояние здоровья фронтовиков, жесткого графика не будет. С осторожностью предполагаем, что начнем вручение в середине апреля, – отметил вице-мэр Омска Владимир Куприянов.

Предложение о присвоении участникам Великой Отечественной войны звания почетного гражданина в рамках празднования 80-й годовщины Победы поступило от президента России и от Минобороны. Омский проект решения разработан для реализации федеральной инициативы.

– Почетные граждане города Омска получат компенсацию расходов на «коммуналку», вневедомственную охрану и телефонную связь, а также на затраты, связанные с проездом на железнодорожном транспорте в пределах территории Омской области. Им положена ежемесячная пожизненная выплата в размере 52 тысячи 57 рублей 50 копеек и т. д., – пояснил Куприянов.

Депутаты установили сокращенный перечень документов, необходимых для этой процедуры в отношении участников Великой Отечественной войны.