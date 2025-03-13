Он хотел избежать лишения прав, но теперь может лишиться свободы.

5 марта сотрудники Госавтоинспекции остановили на трассе Белосток – Орехово – Громогласово автомобиль Lifan Solano. Проверяя документы водителя, инспекторы заметили у него признаки опьянения.

Как сообщили в полиции, алкотестер показал 0,936 мг/л. На мужчину составили протокол по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения».

На следующий день нарушитель пришел в кабинет к руководителю Госавтоинспекции и предложил ему 50 тыс. рублей, чтобы тот не направлял материалы дела в суд. Сотрудник предупредил омича об уголовной ответственности за взятку, но мужчина стал класть деньги на стол. Тогда руководитель Госавтоинспекции сообщил о случившемся в дежурную часть.

Теперь водителю грозит не только лишение прав за пьяную езду, но и 8 лет колонии за покушение на дачу взятки.