Омск-Информ
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·Культура/Афиша

Британские музыканты из Massive Attack записали кавер-версию этой нетленки.

Британские музыканты из Massive Attack сделали кавер-версию самой известной песни Егора Летова «Все идет по плану». И в рамках арт-проекта послали запись на Луну, уточняет Mash Siberia. Аудиосигнал уже обошел спутник и вернулся на Землю с обновлениями в виде космических помех.

Кавер на композицию Летова стал частью выставки Piccadilly Un: Plugged, которая проходила в Лондоне 6–8 марта. Мероприятие было посвящено безответственному освоению космоса.

·Культура/Афиша

Британские музыканты из Massive Attack записали кавер-версию этой нетленки.

Британские музыканты из Massive Attack сделали кавер-версию самой известной песни Егора Летова «Все идет по плану». И в рамках арт-проекта послали запись на Луну, уточняет Mash Siberia. Аудиосигнал уже обошел спутник и вернулся на Землю с обновлениями в виде космических помех.

Кавер на композицию Летова стал частью выставки Piccadilly Un: Plugged, которая проходила в Лондоне 6–8 марта. Мероприятие было посвящено безответственному освоению космоса.