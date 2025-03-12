Компания демонстрирует рекордные для отрасли темпы роста и маржинальности бизнеса, а также высокий уровень возврата на вложенный капитал.

Компания GloraX, один из лидеров российского рынка девелопмента по темпам региональной экспансии, специализирующаяся на мастер-девелопменте и комплексном развитии территорий, провела в Москве первый в истории компании день инвестора. На мероприятии президент GloraX Дмитрий Кашинский и другие руководители рассказали о стратегии компании, подходах к созданию продукта, а также поделились предварительными результатами 2024 года и планами на 2025 год.

Стратегия компании

В основе стратегии GloraX два основных направления развития бизнеса: мастер-девелопмент и девелопмент.

Мастер-девелопмент. GloraX приобретает земельные участки без градостроительной документации и разрабатывает ее самостоятельно. Цикл вывода на рынок (time-to-market) проектов без исходно-разрешительной документации опережает отрасль и составляет 15 месяцев, что в совокупности с использованием инструментов КРТ позволяет увеличивать возврат на капитал и рентабельность проектов.

Процесс принятия решения о приобретении проектов базируется на анализе с применением собственной параметрической модели из 80 критериев и базы данных о перспективных участках в 21 регионе, которая составляет более 10 тыс. участков. Ежегодно компания анализирует более 2,5 тыс. площадок, из которых ежегодно приобретается до 15 лучших проектов, соответствующих инвестиционным критериям: IRR свыше 30 % и рентабельность по чистой прибыли более 10 %. Так, во втором полугодии 2024 года GloraX реализовал проект мастер-девелопмента с трехкратным денежным возвратом на капитал.

Ключевые цели развития:

Стать первым федеральным мастер-девелопером.

Реализовать не менее трех проектов мастер-девелопмента в 2025 году.

Довести долю мастер-девелопмента в выручке до 15 % в ближайшие несколько лет.

Девелопмент. GloraX фокусируется на доступном жилье массового сегмента, предлагая адаптированный под нужды клиентов продукт и снижая бюджет на покупку и проживание. В рамках продуктовой стратегии компания предлагает клиентам инновационные решения: GloraX Life, GloraX Lab, GloraX Finance и GloraX Home, которые служат главной цели – предоставить клиентам максимально качественный продукт при меньших, чем у конкурентов, расходах, связанных с покупкой и владением жильем.

Объем строительства по итогам 2024 года составил более 300 тыс. кв. м, в 2025 году планируется к запуску еще до 1 млн квадратных метров.

Ключевые цели развития:

13–15 регионов присутствия в 2025 году.

1 млн кв. м недвижимости в стадии строительства.

Двукратный рост продаж в квадратных метрах.

Рентабельность по EBITDA выше среднеотраслевой.

Доля рынка 10 % в каждом регионе присутствия в ближайшие несколько лет.

Операционные результаты 2024 года и планы развития

По итогам работы в 2024 году GloraX расширил свое присутствие до 10 регионов за счет приобретения 12 новых проектов, включая четыре проекта КРТ. Объем строительства по итогам 2024 года составил более 300 тыс. кв. м.

По оценке на 30.06.2024 продаваемая площадь портфеля выросла в 2,7 раза и достигла 5,1 млн кв. м, а его стоимость увеличилась на 61 % до 70,8 млрд рублей.

В 2024 году витрина GloraX составляла в среднем 200 тыс. кв. м. Компания реализовала свыше 120 тыс. кв. м (+68 % г/г) на сумму 31,2 млрд рублей (+61 % г/г).

В 2025 году планируется выход в еще 3–5 новых регионов и запуск строительства проектов в четырех новых городах общей площадью до 1 млн кв. м. Витрина доступной для реализации недвижимости вырастет более чем в три раза. В 2025 году компания планирует удвоить объемы реализации в квадратных метрах и увеличить продажи в денежном выражении не менее чем на 50 %.

Финансовые результаты 2024 года и ожидания на 2025 год

По предварительным данным, выручка GloraX за 2024 год превысила 30 млрд рублей, что более чем в два раза превышает показатель 2023 года. В 2025 году компания планирует увеличить выручку на 50 % – до 45 млрд рублей.

Показатель EBITDA за 2024 год достигнет 9 млрд рублей при рентабельности 30 %. В 2025 году ожидается рост этого показателя до не менее чем 13,5 млрд рублей. Соотношение чистого долга к EBITDA ожидается на уровне ниже 3х, как в 2024-м, так и в 2025 году.

Компания остается лидером по темпам роста и рентабельности в отрасли, демонстрируя устойчивость даже в условиях значительной инфляции и высоких процентных ставок.

Президент GloraX Дмитрий Кашинский прокомментировал позиции компании в отрасли и планы развития в текущих экономических условиях:

– Мы демонстрируем рекордные для отрасли темпы роста и маржинальности бизнеса, а также высокий уровень возврата на вложенный капитал. GloraX обладает наибольшей гибкостью и лучше других подготовлен к циклу долгосрочного снижения процентных ставок. Благодаря высокой операционной эффективности и сочетанию девелопмента с мастер-девелопментом, выбранная нами бизнес-модель обеспечивает компании финансовую устойчивость. Кроме того, снижение процентных ставок позволит GloraX высвободить значительный объем дополнительной ликвидности, который мы сможем направить на дальнейшее укрепление лидерства в федеральном масштабе.

Об уникальной экспертизе компании и целях на 2025 год рассказал вице-президент Блока развития и GR Денис Лебедев:

– Большинство игроков стараются избегать дополнительных расходов на создание инфраструктуры. Мы в GloraX идем другим путем: большинство наших проектов реализуется с использованием инструментов КРТ, что позволяет вовлекать коммерческие, муниципальные и региональные земли. Глубокое погружение в регион дает GloraX значительные преимущества перед другими игроками. Мы изучаем инвестиционные программы региона и моделируем планы развития инфраструктуры на ближайшие 3–5 лет. Так мы формируем ядро для собственного развития в регионе и создаем новые стандарты качества жилой среды, укрепляя отношения с региональными властями. Наша цель на 2025 год – увеличить стоимость нашего портфеля в 2 раза благодаря получению градостроительных документов в 3–5 новых регионах, что увеличит его объем до 6 млн квадратных метров.

Глеб Шурпик, вице-президент Блока экономики и финансов, прокомментировал кратный рост показателей компании и дал прогноз финансовых метрик на 2025 год:

– С 2022 года GloraX демонстрирует кратный ежегодный рост выручки. По итогам 2024 года мы прогнозируем выручку свыше 30 млрд рублей, что почти в три раза превышает показатели предыдущего года. Наша цель на 2025 год – превзойти и этот результат не менее чем на 50 %. По показателю EBITDA мы ожидаем уровня в 9 млрд руб. по итогам 2024 года и не менее 13,5 млрд руб. в 2025-м. Несмотря на запуск первых очередей еще в 4 регионах, мы ожидаем, что отношение чистого долга к показателю EBITDA вернется к уровням ниже 3х за счет притоков средств от реализации проектов мастер-девелопмента. Даже с учетом негативных сценариев в 2025 году GloraX сохранит темпы роста и целевую финансовую устойчивость. В оптимистичном варианте мы ожидаем дополнительный рост выручки до 20 % к базовому сценарию, а также снижение уровня долга к показателю EBITDA ниже 2,5х.

О GloraX

Основанный в 2014 году, GloraX сегодня является одним из самых быстрорастущих девелоперов на российском рынке. За несколько лет компания эволюционировала из регионального участника рынка с присутствием в Москве и Санкт-Петербурге в федерального игрока, ведущего деятельность в 10 регионах России.

К 2024 году GloraX стал девелопером полного цикла, оптимизируя процессы на всех этапах – от приобретения земельных участков до эксплуатации и обслуживания готовых объектов управляющей компанией GloraX Home. Специфика компании – мастер-девелопмент, улучшение и развитие земельных активов, что позволяет существенно повышать их стоимость, увеличивать возврат на инвестиции для всех заинтересованных сторон и обеспечивать устойчивый рост бизнеса. В 2024 году портфель компании пополнился 12 новыми проектами, увеличив их общее количество до 28. Общая площадь выросла до 7,4 млн кв. м, из которых 5,1 млн кв. м – чистая продаваемая площадь.

GloraX внедряет передовые практики корпоративного управления, характерные для публичных компаний. В совете директоров компании присутствуют три независимых директора, включая председателя совета директоров, чья экспертиза в ключевых областях вносит вклад в стратегическое развитие компании.

В 2023 году выручка компании выросла в 2,5 раза год к году, составив 13,7 млрд рублей, а EBITDA достигла 3,7 млрд рублей.

АО «ГЛОРАКС» ИНН 9729387137. Реклама