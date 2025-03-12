Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Авто

Каждую среду в фирменных бистро «Люклер Авто» действует скидка 30 % на все блины и начинки.

Блины на АЗС «Топлайн» – это идеальное сочетание качества и вкуса: приготовленные из натуральных ингредиентов, прямо на глазах у гостей и поданные с пылу с жару. В меню – разнообразие начинок, которые можно миксовать и удваивать по вашему желанию.

Почему стоит заехать:

  • Качество, проверенное автолюбителями Омска.
  • Уютная атмосфера, чтобы насладиться чашечкой кофе и вкусными блинами.
  • Удобная оплата: наличные, банковская карта или бонусы Clever Card.
  • Возможность предзаказа по телефону +7 (3812) 330-300.

Не упустите возможность вкусно сэкономить каждую среду в блинные дни в «Топлайн»!

ООО «Управление АЗС», ИНН 5501244039, Реклама

·Авто

Каждую среду в фирменных бистро «Люклер Авто» действует скидка 30 % на все блины и начинки.

Блины на АЗС «Топлайн» – это идеальное сочетание качества и вкуса: приготовленные из натуральных ингредиентов, прямо на глазах у гостей и поданные с пылу с жару. В меню – разнообразие начинок, которые можно миксовать и удваивать по вашему желанию.

Почему стоит заехать:

  • Качество, проверенное автолюбителями Омска.
  • Уютная атмосфера, чтобы насладиться чашечкой кофе и вкусными блинами.
  • Удобная оплата: наличные, банковская карта или бонусы Clever Card.
  • Возможность предзаказа по телефону +7 (3812) 330-300.

Не упустите возможность вкусно сэкономить каждую среду в блинные дни в «Топлайн»!

ООО «Управление АЗС», ИНН 5501244039, Реклама