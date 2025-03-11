Омск-Информ
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·Общество

В Тевризском районе обнаружены три очага заболевания.

С завтрашнего дня, 12 марта, в Тевризском районе отменят карантин по анемии лошадей. Приказ опубликован Главным управлением ветеринарии Омской области. Три очага были обнаружены в деревне Тайчи на ул. Сибирской, ул. Заимке и ул. Школьной.

Инфекционная анемия лошадей характеризуется острым нарушением функции сердечно-сосудистой системы, упадком сил и длительным вирусоносительством.

Ранее опасное заболевание было выявлено в Омском районе.

·Общество

В Тевризском районе обнаружены три очага заболевания.

С завтрашнего дня, 12 марта, в Тевризском районе отменят карантин по анемии лошадей. Приказ опубликован Главным управлением ветеринарии Омской области. Три очага были обнаружены в деревне Тайчи на ул. Сибирской, ул. Заимке и ул. Школьной.

Инфекционная анемия лошадей характеризуется острым нарушением функции сердечно-сосудистой системы, упадком сил и длительным вирусоносительством.

Ранее опасное заболевание было выявлено в Омском районе.