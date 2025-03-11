Впрочем, владелец мусоросортировочных комплексов – компания «Магнит» – открыл их не для поиска редких ценностей, а для долгосрочного бизнеса, который еще и сохраняет природу.

Как подсчитали специалисты Росприроднадзора, среднестатистический омич создает около 400 кг бытового мусора в год. До недавнего времени все отходы без затей вывозились на многочисленные свалки, которые как бы сами собой – без каких либо разрешительных документов – росли рядом с населенными пунктами. В итоге вокруг одного только Омска накопилось порядка 11,5 млн кубометров отходов, что соразмерно четырем тысячам грузовых составов из 75 вагонов каждый (данные регионального Минприроды).

С 2019 года обязательным звеном в цепочке утилизации отходов стала их предварительная сортировка. Делается это путем выделения полезных фракций, пригодных для дальнейшей переработки, и сокращения объемов мусора, попадающего на захоронение. В настоящее время в Омске работает два мусоросортировочных комплекса (МСК), построенных региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами – компанией «Магнит». Об их работе и необычных находках, которые иногда встречаются в мусоре, «Омск-информу» рассказали сотрудники МСК и генеральный директор ООО «Магнит» Карен Егоян.

Сортировка в режиме 24 на 7

В настоящее время в регионе работает два мусорсортировочных комплекса, и оба они расположены в областном центре. Мощность каждого МСК – 185 тыс. тонн в год, и этого недостаточно для сортировки всего объема ТКО, который генерирует миллионный город. Около 20 % омского мусора отправляется на захоронение несортированным. Захоронение, кстати, осуществляется теперь не на городских свалках, хотя основный трафик мусоровозов компании «Магнит» приходится именно на них. Дело в том, что МСК действительно построены на территориях самых крупных в Омске Ленинской и Кировской свалок, однако сами свалки давно закрыты. В процессе их рекультивации были сформированы свалочные массивы высотой до 16 метров, к настоящему времени прикрытые изолирующим слоем из бентонитовых матов. На мусорных буртах обустроены дегазационные камеры, рядом расположены очистные сооружения и установлены изолирующие экраны.

Поскольку строгий учет и контроль являются одним из ключевых аспектов успешной работы любой компании, приехавшие из города мусоровозы взвешиваются как на въезде, так и на выезде.

– В зоне разгрузки сначала отсортировываются крупногабаритные материалы, после чего отходы уходят в пакеторазрыватель. Фронтальным погрузчиком мусор подается в агрегат, в котором происходит вскрытие упаковки, а рабочий следит за равномерным распределением обрабатываемых материалов на конвейерной ленте. В случае необходимости он же удаляет с ленты ветошь, сетки из-под овощей и фруктов, мешки и прочие материалы, способные наматываться на шестерни и стопорить механизм, – пояснил Карен Егоян. – Затем конвейер доставляет мусор из зоны разгрузки в производственный корпус, где уже производятся сортировочные операции по отбору полезных компонентов.

Все пригодные к переработке фракции спрессовываются в кубы и складируются. Неперерабатываемый мусор, или, как его называют сортировщики, – «хвосты», тоже спрессовывется и уже в таком виде вывозится из Омска на площадки временного накопления, расположенные в Калачинском и Кормиловском районах. Кстати, согласно утвержденным Минприродой планам эти площадки в январе 2026 года закроются. Вместо них должны быть созданы крупные межмуниципальные полигоны в Омском, Тарском и Таврическом и районах.

Омские МСК официально считаются полуавтоматическими. На практике это означает, что с помощью двух мощных магнитов из мусора извлекаются, например, черные металлы. Также автоматически – с помощью валкового сепаратора – извлекается мелкая органическая фракция. Все остальное – стекло, пластик, полиэтилен, картон – отсортировывается вручную.

В настоящее время на двух омских МСК трудится порядка 200 человек: сортировщики, прессовщики, дробильщики, операторы, мастера. А еще есть службы главного энергетика и главного механика, которые занимаются ремонтом оборудования.

– Работа у нас посменная, график «три через три»: три дня в день, три дома, три в ночь, три дома. Такой график сами выбрали, поскольку людей не хватает, а завод должен работать круглосуточно. Людей пока не хватает, по штатному расписанию сотрудников должно быть в полтора раза больше. Многим приходится совмещать. Но зато зарплата в среднем по 50 тыс. рублей в месяц, плюс бытовые условия приличные. В административно-бытовом модуле есть комната приема пищи, раздевалки и душевые, – рассказала начальник цеха МСК-2 (Ленинский округ) Ирина Осадчий.

Из пушки по бакланам

Из отбираемых на мусоросортировочных комплексах фракций годными к вторичному использованию признаны 12. Наиболее ценными считаются алюминиевые банки из-под пива и газировки. Дело в том, что в отличие от пластика или бумаги алюминий можно перерабатывать без потери качества неограниченное количество раз.

– У нас есть заключенные контракты с компаниями, которые приобретают вторичные материальные ресурсы – ВМР. Но не то что разбогатеть, а хотя бы выйти на самоокупаемость за счет продажи ВМР сегодня ни у кого не получается. Нужно понимать, что вторсырье, которое производят мусоросортировочные заводы, – это ресурсы низкого качества. Тот же самый картон, например, это загрязненный картон, из которого даже после переработки запрещено изготавливать тару для пищевых продуктов. Естественно такой материал уступает в цене чистому картону, который сдается населением в пункты приема вторсырья, – рассказал гендиректор ООО «Магнит».

Он добавил, что вырученных за счет продажи ВМР денег не хватит даже на зарплату сотрудников, между тем только в строительство каждого из двух мусоросортировочных заводов компания инвестировала по 300 млн рублей. Без тарифной составляющей деятельность регионального оператора по обращению с ТКО сегодня нельзя представить, а за возможность жить в городе с нормальной экологией омичам приходится платить.

В настоящее время из мусора извлекается не более 5 % компонентов, которые затем используются повторно. Повышению эффективности МСК мешает довольно специфическое обстоятельство – нахождение омского аэропорта в городской черте.

– В теории, органические отходы, которые отсортировываются на заводах, можно было бы перерабатывать для получения техногрунта. Однако для этого нужно организовать площадки для компостирования. На это не выдает разрешение Росавиация. Считается, что любые объекты, связанные с переработкой пищевых отходов, могут привести к массовому скоплению птиц, а это, в свою очередь, негативно сказывается на безопасности полетов, – объяснил Егоян.

Поэтому изготовлением техногрунтов из органики «Магнит» не занимается, и доступ пернатых к пищевым отходам сейчас максимально осложнен, ведь обработка ТКО происходит в крытых помещениях. Кроме того, на заводах для борьбы с птицами – а при отсутствии угроз чайки и бакланы могут сбиваться в большие стаи – задействовано специальное оборудование.

– Для того чтобы птицы не мешали полетам самолетов, на территории наших МСК стоят два вида отпугивателей. Один имитирует голос хищных птиц, другой – звук выстрела. Мы чередуем методы, потому что птицы привыкают к звуку. Если использовать только пушку, то буквально через месяц они вообще не будут на нее реагировать. Хотели установить еще зеркальные шары, отпугивающие птиц бликами, но сотрудники Омского аэропорта попросили этого не делать. У них такие шары уже стоят, и авиаторы опасаются, что птицы опять же смогут к ним быстро привыкнуть, – пояснил гендиректор «Магнита».

Взрывные находки

Вопреки расчетам, показывающим невозможность прямого заработка на сортировке ТКО, случаи буквального извлечения денег их мусора все-таки бывают. Правда, относятся они скорее к разряду курьезов. Случается, что омичи по ошибке выкидывают в мусор смартфоны, ключи от автомобилей и квартир, банковские карты, деньги и ценности, награды и семейные реликвии. Начальник цеха МСК-2 смогла даже припомнить случай, когда доступ в зону разгрузки попросили сотрудники одной солидной организации.

– Оказалось, что уборщица их офиса выкинула в мусорный бак сумку с несколькими дорогущими датчиками. По-моему, их общую стоимость оценили в 8 млн рублей. И вот когда обстоятельства пропажи выяснились, несколько человек приехали к нам и как были в своих в белых рубашках, так прямо в них и стали искать в мусоре ценное оборудование. Но довольно быстро нашли, надо сказать, – рассказала Ирина Осадчий.

Также благополучно закончилась история, когда в мусор попала диванная подушка с суммой в 800 тыс. рублей внутри. Это был первоначальный ипотечный взнос, который собиралась сделать молодая семейная пара. Супруга решила понадежней спрятать накопления, но во время очередной уборки деньги просто оказались выброшенными вместе со старой мебелью. Подушка несколько дней пролежала на придомовой площадке для крупногабаритного мусора, и супругам очень повезло, что они вспомнили о своих деньгах как раз в тот день, когда мусоровозы «Магнита» такой мусор вывозили.

– Они обратились в диспетчерскую компании, и там быстро выяснили, какая именно машина работала в указанном районе. Отследили ее по GPS-треку, мусоровоз как раз заезжал на наш кировский объект. Выгрузили мусор в отдельное место, подождали молодую пару. Они приехали и нашли свою подушку, уехали счастливые, – вспоминает начальник цеха МСК-1 Александр Шкитин.

Однажды работники мусоросортировочного комплекса в Кировском округе помогли жительнице Омска найти удостоверение многодетной семьи и свидетельства о рождении детей, которые были украдены у нее из машины накануне ночью. Документы и кошелек лежали в забытой в автомобиле сумке. Деньги воры присвоили, а документы попросту выкинули в ближайший мусорный бак. Служба безопасности регионального оператора на основании данных, указанных в документах, отыскала хозяйку кошелька и вернула ей пропажу.

– Огромное спасибо работникам завода за внимательность и сердечность. Я даже не успела сообщить в полицию о краже. Очень переживала за документы, удостоверение, восстановить все это не так просто. Мне просто повезло, что у нас в Омске теперь сортируют мусор. На обычной свалке мне бы ничего не удалось найти, – оставила отзыв на сайте регоператора многодетная мама.

Но бывали у сортировщиков не просто опасные, а взрывоопасные находки. На объект МСК в Ленинском АО однажды была завезена мина. Как теперь считают сотрудники «Магнита», скорее всего, это была УДШ – унифицированная дымовая шашка. Приспособление, внешне схожее с противотанковой миной, военными используется для установки маскирующей завесы. Официально УДШ хоть и относится к пиротехническим изделиям второго класса опасности, тем не менее иногда встречается в свободной продаже в военторгах. Как бы там ни было, мина проскочила через пакеторазрыватель, по конвейерной ленте доехала до кабины сортировщиков и там сдетонировала. По счастливой случайности люди не пострадали, но модуль полностью выгорел.

Воспитание экологического мышления

Омские мусоросортировочные комплексы неоднократно посещали представители как контрольных органов и власти, так и общественности. Одни приезжали с проверками, другие в ознакомительных целях. В частности, побывали на заводах вице-премьер российского правительства Виктория Абрамченко, губернаторы Омской области и представители ППК РЭО. Частыми гостями на предприятиях «Магнита» являются юные экологи. Экскурсии для школьников гендиректор компании старается проводить лично.

– Примерно полтора часа отводится на экскурсию одной группы. Сначала проводим гостей по всей линии завода, затем на улице устраиваем выставку вторичных материальных ресурсов. По два тюка каждой фракции ставим, а рядом на плакатах образцы продукции, которые можно изготовить из этого вторсырья, – рассказал Карен Егоян. – Посещения заводов по обработке отходов – это не просто удовлетворение детского любопытства, такие экскурсии заставляют задуматься о том, что каждый из нас сможет сделать для сохранения природы.

Через пресс-службу регоператора на экскурсии записываются не только студенты и школьники, но и вполне зрелые граждане: депутаты, представители ТСЖ, старшие по домам. Растущая популярность экотуров говорит о том, что эта проблематика волнует омичей. Для тех, кто хочет посодействовать экологическому благополучию своего города хотя бы на бытовом уровне, Карен Егоян дал следующие совет:

– Сегодня в связи с отсутствием полноценного комплекса по переработке отходов в регионе пока не создана система раздельного сбора мусора. Однако каждый может таковую внедрить в рамках собственного дома, и это будет не бесполезное занятие. Начать можно со сбора картона, ПЭТ-бутылок и крышечек от них. Это не создаст каких-то особых неудобств в квартире, а кроме того, на этом можно немного заработать и частично компенсировать плату за вывоз мусора, включенную в квитанции на ЖКХ. И уж точно омичи могут быть уверены в том, что сданное в экопункты «Магнита» вторсырье будет утилизировано легальным способом, что поможет сохранению окружающей среды.

Добавим, что в Омске сегодня работают пять экопунктов регионального оператора по покупке вторсырья – по одному в каждом округе. Расположены они по адресам: ул. Лизы Чайкиной, 1 (остановка общественного транспорта); пр. Комарова, 31б (мини-рынок); остановка общественного транспорта «9-я Линия»; пр. Мира, 30 (Консум-центр); ул. 6-я Станционая 2/5 (Лента/АТ-маркет). Сдавать в экопункты «Магнита» можно не только картон и ПЭТ-бутылки, но и полиэтиленовые пленки, алюминиевую тару.