Мэр Омска рассказал, какими цветами будет украшен город ко Дню Победы.

Мэр Омска Сергей Шелест побывал в муниципальной теплице, где выращивают цветочную рассаду для клумб и цветников. Первоочередная задача - украсить город ко Дню Победы, для этого на улицах, скверах и парках к 9 Мая будет высажено больше 50 тыс. цветов.

– С января сотрудники зеленой службы УДХБ занимаются цветочной рассадой для городских нужд, – написал глава города в своем телеграм-канале. – В этом году, помимо привычных клумб, организуем к празднику вертикальное озеленение: специальные конструкции появятся на улице имени 60-летия Победы. Необычным будет и наполнение таких цветников: озеленители делают ставку на калибрахоа, петхоа, диасцию и мекардонию. Однако от проверенных сортов, таких как петуния, бархатцы, сальвии, колеусы и другие, отказываться тоже не будем – ими заполнят большие и малые клумбы по всему Омску.

В целом же за сезон из парников выйдут 280 тыс. единиц рассады, как отмечает мэр, это на 30 тысяч больше, чем в прошлом году.