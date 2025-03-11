Доля в бизнесе скончавшегося учредителя перешла его наследникам.

В руководстве ресторана высокой кухни Skopin произошли изменения. Согласно данным ЕГРЮЛ, директором компании «Фэт-Премиум», которая управляет омским и новосибирским заведениями, стала Дарья Зюбина. На этом посту она сменила Светлану Скопину, вдову соучредителя «Фэт-Премиум» Яна Скопина. Бизнесмен скончался в октябре прошлого года.

Отметим, что Светлана Скопина возглавляла бизнес с апреля 2019 года. Учредителями являлись Ян Скопин и Елена Бутакова. Теперь доля ушедшего из жизни предпринимателя перешла его наследникам.

Ранее сообщалось, что ресторан переезжает со своего исторического места на Карла Маркса в ЖК «Маршал» на Маршала Жукова, 156.