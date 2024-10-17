Его ресторан считался лучшим заведением высокой кухни в городе. В последние годы бизнесмен жил в Новосибирске.

На 57-м году ушел из жизни известный омский бизнесмен Ян Скопин. Он открыл ресторан Skopin, считавшийся лучшим в городе. Об этом сообщают «Коммерческие вести» со ссылкой на его друзей. По данным издания, его подвело здоровье.

Ян Скопин никогда не светился в прессе и не рекламировал свои заведения. Однако его хорошо знали в предпринимательской среде. Весь омский истеблишмент считал хорошим тоном посетить ресторан Skopin.

Будущий бизнесмен окончил СибАДИ. В 1994 году он открыл фирму «ФЭТ», которая занималась дистрибуцией алкоголя. Побывав в 1998 году в Бордо, Скопин увлекся винной культурой и в 2004 году открыл в Новосибирске свой винный бутик Skopin. С 2008 года его рестораны Skopin заработали в Омске и в Новосибирске, а с 2010 года – в Красноярске.

В последние годы предприниматель жил и развивал бизнес в Новосибирске. В 2014 году он открыл в Новосибирске винный бар и ресторан «Хороший год». В апреле 2023 года независимая ресторанная премия WhereToEat Russia включила новосибирский ресторан Skopin в топ-100 лучших российских ресторанов.

«Омск-информ» выражает соболезнования родным и друзья Яна Скопина.