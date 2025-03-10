В Центральном округе выявлены точки, где незаконно торгуют тюльпанами и мимозой.
В Центральном округе Омска 7 и 8 марта организовали рейды по местам незаконной продажи тюльпанов и мимозы. Выявлено несколько таких точек.
В частности, незаконные точки обнаружены по адресам: улица 10 лет Октября, 98 и 113, улица Маяковского, 6/1 и 65, улица Декабристов, 104, улица Лермонтова, 20 и 20, корпус 1, улица 4-я Челюскинцев, 115, 117, 119, а также улица Красный Путь, 22. Всех предпринимателей обещали оштрафовать.
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