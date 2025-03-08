Внутри помещение оформлено картинами из гобелена и шкурой медведя.

5 марта на сайте «Авито» появилось объявление о продаже русской бани на дровах «Три медведя». Находится объект по адресу: улица Орджоникидзе, 120. Цена готового бизнеса составляет 602 тысячи рублей.

Как утверждает продавец, это уже готовый вариант для развития. В заведении приятная атмосфера и разнообразные услуги для гостей, включая женские банные дни и детские купания.

Баня состоит из одного номера, включающего раздевалку, комнату отдыха, туалет, бассейн, душевую и парную. На улице обустроена мангальная зона со столом и лавочками. Внутри есть музыкальный уголок, обеденная зона, стеллаж с посудой, лампы освещения, картины из гобелена, шкура медведя, кулеры, старинные телефоны и другие декоративные элементы. Дополнительно имеется оборудованное помещение для проживания сотрудника.

Также владелец добавил, что бассейн оснащен системой фильтрации и очистки воды, а для безопасности размещены резиновые коврики. Летом в бане прохладно, а зимой тепло благодаря дополнительному обогревателю на входе.

Бизнес передается с рабочим телефоном и контактами в социальных сетях. Причины продажи в описании, в свою очередь, не называются.