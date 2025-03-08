Больше всего путешественников отправилось в Таиланд.

Зимой многие россияне стремятся провести отпуск в теплых странах. Специалисты OneTwoTrip рассказали «Известиям», что Таиланд стал самым популярным местом для зимовки. Треть всех длительных поездок была забронирована именно туда, причем большинство туристов выбирали отели категории четыре звезды. Средняя цена за ночь составляла около 12 тысяч рублей.

Второе место занял Вьетнам, куда отправились 21,9 % россиян. Здесь тоже больше всего бронировали четырехзвездочные гостиницы, а стоимость номера за ночь была примерно 9 тысяч рублей.

Замыкает тройку лидеров Индонезия, на которую пришлось 9,4 % всех зарубежных бронирований. Путешественники чаще всего останавливались в отелях с четырьмя звездами, платя за ночь около 11 тысяч рублей.

Китай и Филиппины также вошли в число популярных направлений для зимних поездок. В Китае туристы предпочитали пятизвездочные отели, где ночь стоила в среднем 15 тысяч рублей, тогда как на Филиппинах выбирали трехзвездочные гостиницы за 8 тысяч рублей в сутки.

Индия, Аргентина, ОАЭ, Узбекистан и Шри-Ланка тоже оказались востребованными. В Индии и ОАЭ большинство отдыхающих останавливалось в пятизвездочных отелях, заплатив за ночь 17 и 35 тысяч рублей соответственно. В Аргентине чаще выбирали четырехзвездочные гостиницы за 20 тысяч рублей, а в Узбекистане и на Шри-Ланке популярными были апартаменты и гостевые дома, которые обойдутся в 10 и 9 тысяч рублей за ночь.