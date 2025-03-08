Он назвал переход Окулова в омскую команду обоюдовыгодным решением.

Экс-нападающий омского «Авангарда» и сборной России Максим Сушинский высказался по поводу продления контракта клуба с форвардом Константином Окуловым. В интервью с Legalbet Сушинский сказал, что это соглашение полезно и для «Авангарда», и для игрока, добавив, что нападающему нужен был новый вызов.

– Это обоюдовыгодная сделка. Будет доказывать. Все мы знаем, что он мастеровитый игрок, хорошо видит площадку, отлично обращается с шайбой. В этом подписании много плюсов. В ЦСКА он немного перегорел, много выиграли с клубом. Замылился глаз. Нужен был новый вызов. Нет ли риска, что в Омске может перегореть? Не думаю. В ЦСКА было перегорание, связанное с успехами, – поделился Сушинский.

В этом сезоне Окулов перешел из московского ЦСКА в омский «Авангард». В 25 матчах за новую команду он заработал 25 (8+17) очков. Форвард трижды становился обладателем Кубка Гагарина вместе с армейским клубом.

Напомним, что контракт с нападающим подписан на три года. По информации, зарплата Константина Окулова будет составлять 85 миллионов рублей в год.