Главный тренер «ястребов» Ги Буше в восторге от этого хоккеиста.

Нападающий омского «Авангарда» Константин Окулов по новому контракту с «ястребами» будет зарабатывать 85 млн рублей за сезон, сообщает инсайдер «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис. Накануне форвард продлил соглашение с клубом на 3 года.

– Срок нового контракта Окулова с «Авангардом» на три года кажется рискованным решением. Менеджмент омского клуба можно понять только в том плане, что к игроку проявляло интерес несколько топ-команд. Я слышал, например, об «Автомобилисте», «Металлурге» и «Тракторе». По моим данным, зарплата Окулова в «Авангарде» составит 85 млн рублей в год. Оценю ее как рыночную, принимая во внимание сибирский коэффициент, – написал Зислис в своем телеграм-канале.

Игра Окулова сильно нравится главному тренеру «Авангарда» Ги Буше.

– Я в восторге от Окулова как от игрока и человека. Настоящая мечта любого тренера – работать с такими ребятами, – заявил Буше. – Еще до подписания Окулова я смотрел видео и восхищался его игрой, сейчас он прогрессирует, он полезен в любых ситуациях, у него шикарный хоккейный интеллект, видение площадки. Очень рад, что нам удалось убедить Константина остаться в «Авангарде».

Форвард перешел в омский клуб по ходу нынешнего сезона. За 25 матчей в составе «ястребов» он набрал 25 (8+17) очков при показателе полезности «+16».