Новое соглашение будет действовать три года.

ХК «Авангард» продлил контракт с нападающим Константином Окуловым. Новое соглашение будет действовать три года. Форвард присоединился к «ястребам» по ходу нынешнего сезона и стал одним из лидеров команды: за 24 матча он набрал 23 (8+15) очка при показателе полезности «+15».

- Константин Окулов пришел в команду, которая находилась на этапе перестройки прямо по ходу сезона. Это всегда непросто, но мы все были рады увидеть, как профессионально он подходит к делу: сразу взял на себя большой объем работы и начал доказывать, что не зря считается одним из самых талантливых форвардов Лиги, - прокомментировал сделку генеральный директор ХК «Авангард» Герман Чистяков. – Его статистика в нашей команде говорит сама за себя, но помимо статистики есть еще человеческое отношение, поведение в коллективе, готовность отдать все силы ради победы. Все это у Окулова на высшем уровне.

Ранее «ястребы» продлили контракт с капитаном команды Дамиром Шарипзяновым. С ним заключен контракт на 5 лет.