Год назад мэр Сергей Шелест публично задал вопрос: лесоруб или нормальный хозяин Руслан Щербаков?

На сайте городской администрации опубликована информация о средней зарплате руководителей учреждений, подведомственных департаменту имущественных отношений. Данные приводятся за 2024 год.

Лидером этого списка является руководитель МП «Парк культуры и отдыха им. 30-летия ВЛКСМ» Руслан Щербаков. В среднем ему платили за работу 131,5 тыс. рублей. Его заместитель по техническим и хозяйственным вопросам получал 106 тысяч в месяц. Для сравнения, управляющий Советского парка в 2024 году зарабатывал в среднем 89,6 тыс. рублей.

Щербаков стал широко известен весной прошлого года, когда в СМИ и социальных сетях широко обсуждалась информация об очередных вырубках в парке имени 30-летия ВЛКСМ. Руководство парка обосновало это жалобами спортсменов – бегунов и лыжников, на которых падали ветки. В ситуацию вмешался мэр города Сергей Шелест, который публично спросил: лесоруб Руслан Щербаков или нормальный хозяин? Отставки руководителя парка после заседания балансовой комиссии не последовало, судя по всему, главу города устроили ответы Щербакова по поводу вырубки деревьев.