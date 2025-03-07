Омск-Информ
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·Общество

Год назад мэр Сергей Шелест публично задал вопрос: лесоруб или нормальный хозяин Руслан Щербаков?

На сайте городской администрации опубликована информация о средней зарплате руководителей учреждений, подведомственных департаменту имущественных отношений. Данные приводятся за 2024 год.

Лидером этого списка является руководитель МП «Парк культуры и отдыха им. 30-летия ВЛКСМ» Руслан Щербаков. В среднем ему платили за работу 131,5 тыс. рублей. Его заместитель по техническим и хозяйственным вопросам получал 106 тысяч в месяц. Для сравнения, управляющий Советского парка в 2024 году зарабатывал в среднем 89,6 тыс. рублей.

Щербаков стал широко известен весной прошлого года, когда в СМИ и социальных сетях широко обсуждалась информация об очередных вырубках в парке имени 30-летия ВЛКСМ. Руководство парка обосновало это жалобами спортсменов – бегунов и лыжников, на которых падали ветки. В ситуацию вмешался мэр города Сергей Шелест, который публично спросил: лесоруб Руслан Щербаков или нормальный хозяин? Отставки руководителя парка после заседания балансовой комиссии не последовало, судя по всему, главу города устроили ответы Щербакова по поводу вырубки деревьев.

·Общество

Год назад мэр Сергей Шелест публично задал вопрос: лесоруб или нормальный хозяин Руслан Щербаков?

На сайте городской администрации опубликована информация о средней зарплате руководителей учреждений, подведомственных департаменту имущественных отношений. Данные приводятся за 2024 год.

Лидером этого списка является руководитель МП «Парк культуры и отдыха им. 30-летия ВЛКСМ» Руслан Щербаков. В среднем ему платили за работу 131,5 тыс. рублей. Его заместитель по техническим и хозяйственным вопросам получал 106 тысяч в месяц. Для сравнения, управляющий Советского парка в 2024 году зарабатывал в среднем 89,6 тыс. рублей.

Щербаков стал широко известен весной прошлого года, когда в СМИ и социальных сетях широко обсуждалась информация об очередных вырубках в парке имени 30-летия ВЛКСМ. Руководство парка обосновало это жалобами спортсменов – бегунов и лыжников, на которых падали ветки. В ситуацию вмешался мэр города Сергей Шелест, который публично спросил: лесоруб Руслан Щербаков или нормальный хозяин? Отставки руководителя парка после заседания балансовой комиссии не последовало, судя по всему, главу города устроили ответы Щербакова по поводу вырубки деревьев.