Женщины видят сны о трудовых буднях чаще мужчин.

Каждый третий житель России признался, что видит сны о работе. Многие снятся авралы или кошмары, сообщают РИА Новости со ссылкой на аналитиков сервиса SuperJob. В исследовании, которое они провели, приняли участие 1600 трудоустроенных представителей экономически активного населения из всех округов страны.

- Каждый третий россиянин даже во сне продолжает исполнять свои рабочие обязанности: «Снится, когда авралы»; «Кошмарные сны», - указано в исследовании.

Тревожность по поводу работы значительно снизилась за последние три года: в 2022-м сны о работе видели 42% россиян. Есть и другие любопытные тенденции: женщины видят сны о трудовых буднях чаще мужчин, а больше всего такие сновидения приходят работникам в возрасте до 34 лет.