Производство танков на Омсктрансмаше открыло для завода новую главу.

7 марта 1942 года было принято постановление об организации производства танков Т-34 на заводе № 174 в Омске. С этой даты в истории Омского завода транспортного машиностроения началась новая глава. За годы Великой Отечественной войны на Омсктрансмаше (входит в концерн «Уралвагонзавод» Госкорпорации Ростех) построили около 7 тысяч танков.

Каждая десятая «тридцатьчетверка» сошла с конвейера в Омске. На заводе делали не только танки, но и изготовили порядка 300 тысяч корпусов снарядов для гвардейских реактивных минометов БМ-13 «Катюша», также построили два бронепоезда.

В 1942 году на площадке Омского паровозовагоноремонтного завода (сейчас – Омский завод транспортного машиностроения) развернулось производство средних танков Т-34. Этому предшествовала эвакуация завода имени Ворошилова из Ленинграда в Чкалов (ныне – Оренбург). Работников и оборудование вывозили по Ладожскому озеру, лишь наиболее ценных специалистов эвакуировали с помощью транспортной авиации.

Известно, что по воздуху были переброшены испытатели танков. Заводу выделили два корабля военной флотилии – «Конструктор» и «Пурга». Прямым попаданием бомбы «Конструктор» был потоплен 4 ноября 1941 года. Погибли 150 заводчан и членов их семей.

Из Чкалова в Омск ленинградский завод окончательно переехал к июню 1942 года. Постановление Государственного комитета обороны предписывало Наркомтанкопрому произвести на заводе № 174 строительство необходимых цехов, доукомплектовать завод недостающим оборудованием и довести мощность по выпуску танков Т-34 к 1 декабря 1942 года до 10 машин в сутки.

Для производства «тридцатьчетверок» в Омск направили группу специалистов по конструкции и технологиям сборки танков Т-34 со Сталинградского тракторного завода и Уральского танкового завода № 183.

Для расселения эвакуированных работников и их семей в Омске постановление ГКО официально разрешало Омскому обкому и облисполкому выселить 20 тысяч местных жителей из числа непричастных к оборонной промышленности. Кроме этого, предприятию выделялись 100 стандартных брусковых домов.

В числе тех, кто был вынужден покинуть Ленинград и перебраться в Омск, была семья заводчан Марии и Павла Леоновых.

– Эвакуированных было очень много, – рассказала сноха Валентина Леонова. – Для размещения прибывших ленинградцев требовались жилые помещения. Мария Ивановна и Павел Леонович остановились в каком-то частном домике, в маленькой комнатке жили. Одними из первых Леоновым выделили телефон. Павел Леонович трудился слесарем-сборщиком в сборочном цехе, ему приходилось ночевать на заводе. Но во время отдыха тоже важно было оставаться на связи – его могли срочно вызвать на работу.

После 1945 года Леоновы неоднократно просили вернуть их в родной город. Писали официальные обращения в Министерство транспортного машиностроения СССР, но в ответ Павел Леонович получал резолюцию: «На ваше письмо сообщаем, что вы являетесь высококвалифицированным специалистом и по производственным условиям удовлетворить вашу просьбу в настоящее время не представляется возможным».

Павел Леонов награжден медалью за доблестный труд в период Великой Отечественной войны. В 1995 году Мария Леонова получила юбилейную медаль «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Сама Валентина Леонова отработала на Омсктрансмаше около 40 лет. Сейчас возглавляет культурно-массовую комиссию совета ветеранов Ленинского округа. С коллегами они занимаются подготовкой и проведением патриотических мероприятий, а также сбором гуманитарной помощи для бойцов СВО.

– Наши активисты плетут сети и «лешиков», – объяснила Валентина Леонова. – Это маленькая накидка для бойцов.

По ее словам, несколько человек делают обереги для солдат – чебурашек из фетра. Игрушки символизируют тепло родного дома, их создают, чтобы согревать душу каждого бойца.