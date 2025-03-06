Новая техника позволяет экономить время и делает железнодорожные перевозки более эффективными.

На территории завода «Омский каучук» (входит в ГК «Титан») установили автоматические железнодорожные весы российского производства. Новая автоматизированная система позволяет взвешивать железнодорожные вагоны любого типа в статическом и динамическом режимах.

В весовом комплексе установлены специальные видеокамеры. С их помощью система сама распознает номера вагонов и передает информацию в систему учета.

– Автоматизация железнодорожных весов повышает пропускную способность весовых комплексов, – сказал заместитель генерального директора по логистике ГК «Титан» Георгий Александров. – Класс точности весового оборудования, установленный на заводе, со временем даст более точное представление о наличии скрытых резервов как по сырью, так и по готовой продукции. Это в дальнейшем позволит производственной службе точнее вести учет расходных норм. Также в начале этого года ГК «Титан» внедрила новое программное обеспечение в систему управления логистикой, разработанное специально под нужды нефтехимического предприятия. Наши специалисты в режиме реального времени отслеживают местонахождение подвижного состава, а также техническое состояние вагонов, что обеспечивает точность и надежность перевозок.

Благодаря модернизации получилось сделать важный шаг к увеличению надежности и эффективности железнодорожных перевозок. Современные технологии позволяют оптимизировать логистические процессы, уменьшить время обработки информации и обеспечить высокий уровень безопасности.