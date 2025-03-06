Омск-Информ
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·Общество

Однако машину вернули обратно.
В минувший вторник сотрудники Россельхознадзора не выпустили из Омской области в Казахстан 234 корневищ пионов. Цветы пытался нелегально вывезти через ФКП «Исилькульский» гражданин соседнего государства.
— Перевозчик — гражданин Республики Казахстан — не имел необходимого фитосанитарного сертификата на груз. В отношении нарушителя возбуждено административное дело по статье 10.2 КоАП РФ. Транспортное средство возвращено на территорию России для оформления необходимых документации, — сообщили в ведомстве.
С начала 2025 года ведомство пресекло уже 20 попыток нелегального вывоза подкарантинных грузов в Казахстан. В соседнее государство не выпустили более 154 тонн продукции.
Ранее сообщалось, что из Омской области не выпустили тюльпаны.
·Общество

Однако машину вернули обратно.
В минувший вторник сотрудники Россельхознадзора не выпустили из Омской области в Казахстан 234 корневищ пионов. Цветы пытался нелегально вывезти через ФКП «Исилькульский» гражданин соседнего государства.
— Перевозчик — гражданин Республики Казахстан — не имел необходимого фитосанитарного сертификата на груз. В отношении нарушителя возбуждено административное дело по статье 10.2 КоАП РФ. Транспортное средство возвращено на территорию России для оформления необходимых документации, — сообщили в ведомстве.
С начала 2025 года ведомство пресекло уже 20 попыток нелегального вывоза подкарантинных грузов в Казахстан. В соседнее государство не выпустили более 154 тонн продукции.
Ранее сообщалось, что из Омской области не выпустили тюльпаны.