Машины с цветами развернули на границе.

Инспекторы Россельхознадзора пресекли незаконный вывоз цветов из Омской области в Казахстан. В первый день весны на фитосанитарных контрольных постах «Черлакский» и «Исилькуль» задержали 2,5 тыс. штук. тюльпанов и горшечных растений.

Еще 2000 срезанных тюльпанов граждане Казахстана пытались вывезти через МАПП «Ольховка». При этом у перевозчика не было документов, подтверждающих безопасность груза. В отношении нарушителей возбуждено административное производство, груз вернули в Россию.

Всего с начала 2025 года омские инспекторы Россельхознадзора не выпустили 80 тонн подкарантинной продукции в Казахстан.