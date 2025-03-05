Специальные тепляки оборудовали для проведения работ в условиях холодной погоды.

В Омске продолжаются масштабные работы по созданию парка «Патриот». Он будет располагаться на территории парка Победы на Левобережье. На проект из бюджета выделено 250 млн рублей.

Подрядчик в рамках контракта должен отремонтировать гранитные основания у памятников, установить освещение и интерактивную зону, сделать площадку для размещения демилитаризированной бронетанковой техники и произвести еще целый ряд работ.

– Пока все идет по графику. С непогодой и отрицательными температурами помогают справляться специальные тепляки, сегодня на объект поступили первые 30 кубометров бетона, – сообщил мэр Омска Сергей Шелест. – Технологии подрядчиком отработаны.

На фотографиях в телеграм-канале главы города запечатлен памятник воину-освободителю, «ногу» которого спрятали от мороза в специальную «теплицу». Основание монумента будут укреплять бетоном.