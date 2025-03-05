Новый диагностический препарат проходит лабораторные испытания.
Флуоресцентные красители для диагностики рака, диабета, атеросклероза разработали в Омске, препарат заменит импортные аналоги, которые к тому же в России практически недоступны. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Минобрнауки РФ, разработкой занимались сразу несколько омских учреждений – ОмГУ им. Достоевского, ОмГТУ и Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН.
– Мы разработали новый флуоресцентный краситель, позволяющий избирательно окрашивать липидные капли в зеленый цвет, – отметил завкафедрой органической и аналитической химии ОмГУ, доктор химических наук Александр Фисюк, который руководит проектом.
Ученый отметил, что омский краситель более селективен, так как не окрашивает другие клеточные структуры. Благодаря этому диагностическая картина выглядит четче.
Добавим, что исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научного фонда.