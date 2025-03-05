В Cети выйдет серия видеороликов о вкладе Омска и омичей в победу в Великой Отечественной войне.

В преддверии юбилея Победы группа компаний «Титан» запускает видеопроект «Омск для фронта и Победы». В него войдет серия сюжетов, которые связаны с личными историями сотрудников завода «Омский Каучук» (входит в ГК «Титан»).

Прозвучат рассказы о вкладе Омска и его жителей в победу в Великой Отечественной войне. В качестве эксперта выступит известный омский историк-краевед Алексей Сорокин.

– В преддверии столь масштабной даты – 80 лет Победы – мы запускаем наш спецпроект, чтобы напомнить и подчеркнуть особую роль Омского региона в Великой Отечественной войне, – сказала заместитель генерального директора по корпоративным коммуникациям ГК «Титан» Лариса Духанина. – Это история каждой семьи, иллюстрированная архивными видео и фотоматериалами, которые с годами становятся все ценнее, а личные воспоминания героев помогают отметить величие подвига и непоколебимость духа наших дедов и прадедов.

Проект «Омск для фронта и Победы» состоит из пяти видеороликов. Каждый из них раскроет историю города через рассказы о судьбах ветеранов, тружеников тыла и воспоминания семей бойцов.

Во время Великой Отечественной войны Омск был одним из главных тыловых центров. Здесь работали эвакуированные заводы, производились боеприпасы и уникальная техника, также сюда привозили раненых на лечение.

Первый ролик выйдет уже завтра – 6 марта. Его можно будет увидеть на официальных площадках холдина во «ВКонтакте», в «Телеграме» и на «Рутубе».