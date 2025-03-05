Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Мероприятие решили посвятить 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

73-я городская выставка зеленого строительства, цветоводства и садоводства «Флора-2025» будет посвящена 80-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне и молодежной столице России, которой Омск стал в этом году.

Как пояснил мэр города Сергей Шелест, оформление территории сквера «Выставочный» будет посвящено защитникам Отечества и юбилею Великой Победы. А на участке набережной Тухачевского представят основные сферы деятельности и активности молодого поколения: наука, творчество, волонтерство, спорт. Территории будут визуально связаны аркой-переходом, а в цветочных композициях акцент будет сделан на связи поколений, значимости минувших событий в аспекте сегодняшних дней.

Выставка откроется 1 августа, накануне празднования Дня города.

·Общество

Мероприятие решили посвятить 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

73-я городская выставка зеленого строительства, цветоводства и садоводства «Флора-2025» будет посвящена 80-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне и молодежной столице России, которой Омск стал в этом году.

Как пояснил мэр города Сергей Шелест, оформление территории сквера «Выставочный» будет посвящено защитникам Отечества и юбилею Великой Победы. А на участке набережной Тухачевского представят основные сферы деятельности и активности молодого поколения: наука, творчество, волонтерство, спорт. Территории будут визуально связаны аркой-переходом, а в цветочных композициях акцент будет сделан на связи поколений, значимости минувших событий в аспекте сегодняшних дней.

Выставка откроется 1 августа, накануне празднования Дня города.