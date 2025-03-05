Омск-Информ
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·Промышленность

Компания начинала с выпуска электрических велосипедов.

В понедельник, 3 марта, в ЕГРЮЛ появилась информация о ликвидации компании ООО «Марс Байк» Петра Мельникова. Организация, которая специализируется на изготовлении велосипедов и мотоциклов, намеревается окончательно остановится производство к концу февраля 2026 года, уточняет «СуперОмск».

ООО «Марс Байк» работает с октября 2022 года. Первоначально на предприятии делали электрические велосипедов. Постепенно «доросли» до производства мини-скутеров и электробайков.

·Промышленность

Компания начинала с выпуска электрических велосипедов.

В понедельник, 3 марта, в ЕГРЮЛ появилась информация о ликвидации компании ООО «Марс Байк» Петра Мельникова. Организация, которая специализируется на изготовлении велосипедов и мотоциклов, намеревается окончательно остановится производство к концу февраля 2026 года, уточняет «СуперОмск».

ООО «Марс Байк» работает с октября 2022 года. Первоначально на предприятии делали электрические велосипедов. Постепенно «доросли» до производства мини-скутеров и электробайков.