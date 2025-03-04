Новое отделение планируют открыть на базе онкодиспансера.

Федеральный Минздрав планирует поддержать Омскую область в создании радиологического центра по федеральному проекту «Борьба с онкологическими заболеваниями», который входит в национальный проект «Продолжительная и активная жизнь».

Ссылаясь на пресс-службу министерства здравоохранения Омской области, «Интерфакс» уточнил, что заявка от региона на создание радиологического центра уже сформирована и ждет начала заявочного периода. В подготовленном документе указаны и мощности новой структуры – около 1 тыс. человек в год.

Всего в России по нацпроекту будет создано восемь радиологических центров.