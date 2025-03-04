Улицы украсят флагами и баннерами с изображением скульптуры «Родина-мать зовет!» и иллюстрациями со штурма Рейхстага.
Появилась концепция оформления Омска к 80-летию Победы. Об этом рассказал мэр Сергей Шелест. Документ разрабатывался с учетом единой федеральной стилистики оформления праздничных мероприятий. Основным элементом праздничного оформления станет изображение скульптуры «Родина-мать зовет!». Кроме того, на баннерах, флагах и стелах изобразят традиционную Георгиевскую ленточку, иллюстрацию штурма Рейхстага и орден «Победа».
В городской администрации подготовили подробный план, где появятся «победные» логотипы: на баннерных панно на опорах освещения и на флагах расцвечивания.
– Планируется, что в апреле баннерные панно на опорах освещения разместятся на улицах Гагарина, 60 лет Победы, Енисейской, 70 лет Октября, Иртышской набережной, мосту имени 60-летия Победы и здании Омского аэропорта. Еще 15 улиц и площадей украсят 500 флаговыми конструкциями и флагштоками, – пояснил Шелест.
Праздничная символика появится и на общественном транспорте.