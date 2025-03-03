Омск-Информ
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·Общество

Надзорные органы проверят, есть ли у организации лицензия, и как содержатся животные.

Омская межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку частного зоопарка Zooland. Надзорное ведомство определит, как организация соблюдает федеральное законодательство.

– В ходе проверки прокуратура с привлечением специалистов Управления Россельхознадзора по Омской области проанализирует работу данной организации на предмет наличия необходимой лицензии и соблюдения правил содержания и использования животных. По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщили в областной прокуратуре.

Частный зоопарк Zooland располагается в торговом центре Festival City на Левом берегу.

·Общество

Надзорные органы проверят, есть ли у организации лицензия, и как содержатся животные.

Омская межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку частного зоопарка Zooland. Надзорное ведомство определит, как организация соблюдает федеральное законодательство.

– В ходе проверки прокуратура с привлечением специалистов Управления Россельхознадзора по Омской области проанализирует работу данной организации на предмет наличия необходимой лицензии и соблюдения правил содержания и использования животных. По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщили в областной прокуратуре.

Частный зоопарк Zooland располагается в торговом центре Festival City на Левом берегу.