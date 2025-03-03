Это станет общероссийским событием. Системы оповещения о ЧС в регионах «отряхнут от снега».

В МЧС России рассказали о масштабах запуска сирен, в том числе в Омской области. Эта акция пройдет 5 марта и станет общероссийским событием.

– 5 марта в регионах страны зазвучат электросирены и громкоговорители, в эфире общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалов пройдет сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» – уточнили в телеграм-канале МЧС России.

В ведомстве отмечают, что таким образом специалисты дважды в год планово проверяют работоспособность систем оповещения. Они предназначены для своевременного доведения сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» до населения при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Как уже сообщалось, в Омской области проверка систем оповещения 5 марта 2025 года пройдет в период с 10 часов 40 минут до 10 часов 43 минут.

Следующая комплексная проверка систем оповещения населения с включением аудио-, аудиовизуального, текстового сообщения запланирована на 1 октября.