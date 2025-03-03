За короткий зимний месяц в регионе родилось 1102 ребенка.

Министр здравоохранения Омской области Дмитрий Маркелов рассказал, сколько детей родилось в регионе за февраль 2025 года. Новорожденных всего 1102, из них мальчишек – 672, девочек – 430.

– В городских родильных домах акушеры-гинекологи за февраль приняли семь двоен, – отметил Дмитрий Маркелов.

В районах детей родилось 67, больше всего в Исилькульском районе – 20 новорожденных, в Тарском – 16, в Черлакском – 9.

В областном центре за февраль появилось на свет 1035 детей. Больше всего в Городском клиническом перинатальном центре – 341, в Клиническом родильном доме № 6 – 339, в Областной клинической больнице – 308, в Родильном доме № 4 – 47.