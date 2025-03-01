Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Проект строительства комплекса прошел государственную экспертизу.

Главное управление государственной экспертизы Омской области выдало положительное заключение на проект строительства комплекса по переработке мусора в Таре, сообщает портал «Город55». Строить комплекс намерена омская компания «Мелиор Групп».

Два года назад, в марте 2023-го, правительство Омской области заключило с инвестором концессионное соглашение на строительство объекта. «Мелиор Групп» намеревалось вложить в проект 1,4 млрд рублей. Комплекс будет обрабатывать около 45 тыс. тонн мусора в год. Его собираются ввести в эксплуатацию в 2026 году.

·Экономика/Бизнес

Проект строительства комплекса прошел государственную экспертизу.

Главное управление государственной экспертизы Омской области выдало положительное заключение на проект строительства комплекса по переработке мусора в Таре, сообщает портал «Город55». Строить комплекс намерена омская компания «Мелиор Групп».

Два года назад, в марте 2023-го, правительство Омской области заключило с инвестором концессионное соглашение на строительство объекта. «Мелиор Групп» намеревалось вложить в проект 1,4 млрд рублей. Комплекс будет обрабатывать около 45 тыс. тонн мусора в год. Его собираются ввести в эксплуатацию в 2026 году.