Ответом на знаменитую «сибирскую тоску» стала ксенонотерапия – метод не самый ортодоксальный, но показавший эффективность.

Тревожное расстройство и стресс иногда называют чумой XXI века. Нет какого-то гарантированного способа справиться с ним, который бы работал для любого человека. Или же все-таки есть?

Татьяна Бодренкова, владелица студии красоты Comilfor, всегда хотела помогать людям. Поэтому на студии красоты она не остановилась и начала заниматься медицинскими услугами. Именно она привезла в Омск ксенонотерапию – процедуру, которая должна помогать человеку справиться с депрессией, тревожностью и другими душевными расстройствами.

– Татьяна Александровна, расскажите нам, что такое ксенонотерапия.

– Это медицинская процедура, которая применяется для лечения нервной системы. Человку надевают маску, и он дышит воздухом с повышенной концентрацией газа в течение определенного времени. Разумеется, все под наблюдением врача.

– Это какая-то новая техника?

– Относительно. Первое применение было в 1956 году. У нас в стране активно же используют эту технику всего лишь 20 лет. И с 2015-го она действительно набирает популярность. В Омске же мы первые привезли эту технологию. Самая большая проблема, почему этим нечасто пользуются в медицинских центрах, – это сложность организации процесса. Необходим очень серьезный контроль за оборудованием, должны быть особые условия хранения.

– Кто угодно может прийти на процедуру?

– Разумеется, должны быть соответствующие показания. Это посттравматический синдром, это расстройства нервной системы, повышенная тревожность и тому подобные вещи. Также ксенон помогает при восстановительных процедурах, к примеру, в случае травм у спортсменов постоянные боли могут быть смягчены ксенонотерапией.

– Какой эффект оказывает терапия?

– В отличие от многих типичных методик, которые применяются в лечении расстройств нервной системы, ксенонотерапия оказывает очень быстрое, зачастую даже моментальное воздействие. Пациент после первой же процедуры будет ощущать успокоение. Мозг будет ожидать, что при определенных обстоятельствах тело будет реагировать так же привычно, то есть тревожно, неадекватно. Потому что у человека появляется уже установленная связь, привычка к тому, что тело будет готово давать заряд адреналина. После ксенонотерапии этого не будет происходить. Тело просто говорит: «да все нормально». Такой реакции на стресс больше не будет. А значит, в сочетании с приемами у психотерапевта или психиатра это будет иметь перманентный эффект.

К примеру. Есть люди, которые боятся летать на самолетах. Им достаточно даже бывает посмотреть на самолет – уже начинается паника. После ксенонотерапии человек будет ожидать, что сейчас начнется паника, но тело не отдаст такой команды. Соответственно, можно будет спокойно садиться в самолет и комфортно лететь. А дальше мозг уже сам будет закреплять, что в общем-то и не должно быть этого тревожного, панического ощущения. Если после полета еще провести сеанс терапии, то уже гарантированно аэрофобия не вернется.

Но все-таки очень важный момент – это приемы у врача-психотерапевта. Чтобы в том числе «натренировать» мозг. Иначе придется снова приходить на терапию, потому что снова будет формировать одну и ту же реакцию.

Кроме того, ксенонотерапия помогает с тем, чтобы лечить болевой синдром, к примеру, при ожидании операции. Человек может ощущать такую боль, которую уже тяжело терпеть, а операции еще нужно ждать. Плюс терапия может помочь локализовать боль, убрать «фантомную» боль, которая распространяется по всему телу. Тут речь идет о психосоматике. При мигренях ксенонотерапия также может помочь, а с мигренями иногда может быть проблема с тем, чтобы лечить и диагностировать. И терапия может хотя бы помочь с тем, чтобы человек не выпадал из общества, не переставал работать, общаться.

– Как у вас возникла мысль, что необходимо привезти в Омск эту новую методику?

– Начну немного издалека. Я всю жизнь хотела быть причастной к медицине. Но в моей молодости по обстоятельствам на то время поступить в медицинский вуз просто не было возможности. И впоследствии у меня всегда были клиенты-врачи, я постоянно с ними общалась, мне все это было все время интересно. Я даже приходила смотреть операции. В конце концов, у меня дочка в итоге поступила в медицинский.

Сама же идея у меня сформировалась буквально из личного опыта. После четвертых родов у меня началась тяжелейшая депрессия. Постоянно слезы, у меня было ощущение, что вообще нет никакой цели в жизни. Мне предлагали много разных процедур, и да, после них я стала слегка лучше себя ощущать, но этого было недостаточно. И вот тогда мы с мужем узнали про ксенонотерапию. В Омске, разумеется, тогда такого и не было. В том состоянии, котором я была, вообще даже не было желания куда-то там лететь, что-то делать. Но, слава Богу, муж настоял, и я чуть ли не в домашней одежде полетела.

Сначала было страшно, конечно, ассоциация с наркозом. Маска, врачи, какие-то устройства... Но уже тогда первая мысль была, что раз врачи рядом, то даже если плохо станет, то я буду под контролем.

И первая процедура мгновенно сработала. Мысли сразу пришли в порядок. И, что самое главное, после долгого времени депрессии мне удалось хорошо поспать. Проснулась от будильника – не от тревожности. И вот тогда я поняла, что я должна дать возможность людям не лететь куда-то в другой город, а получать это у нас, в нашем городе.

В любом случае я всегда хотела, чтобы у меня была возможность избавлять человека от неприятных ощущений. И моя работа была связана с этим – салон красоты помогает людям стать более уверенным в своей внешности. Но постепенно я переходила к тому, чтобы начать заниматься медицинскими услугами.

– Получается, что это это больше ваш проект «для души»?

– На сегодняшний день у нас самая низкая стоимость ксенонотерапии в России. И самая большая часть формирования цены – это именно стоимость газа. Понятное дело, что бесплатно мы не можем работать. Но моя самая главная задача – это помочь людям.

Важно понимать, что мы зарегистрированы как медицинское учреждение. У нас работают специалисты, которые могут провести полноценный осмотр. Которые полностью подготовлены работать с оборудованием. Вы будете под постоянным контролем профессионала, который точно определит концентрацию конкретно для вашего диагноза.

Я всегда стремлюсь развиваться и увеличивать свои собственные знания – да, я не медицинский специалист, но я всегда хочу знать о том, как это работает, какие есть новые технологии и методы.

– Есть ли у процедуры какие-то побочные эффекты?

Длительных побочных эффектов нет никаких. На коротких дистанциях – если высокая концентрация газа, то могут быть легкая тошнота и головные боли. Но высокая концетрация нужна далеко не всегда.

Я призываю всех врачей-психиатров посмотреть в сторону ксенонотерапии как дополнительного способа лечения. Посмотреть материалы, изучить этот вопрос – я считаю, что ксенонотерапия является ответом на ряд проблем. Да, стоимость газа является несомненным недостатком, и с этим пока что сделать ничего нельзя. Если когда-то появится более доступная альтернатива, это будет прекрасно.

Действительно ли ксенонотерапия является тем самым средством от «сибирской тоски»? Быть может, но, естественно, каждый человек имеет свои особенности. Почему бы и не попробовать?