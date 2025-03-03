Родители смогут найти всю необходимую информацию о лагерях в одном месте.

Наступила весна, на улице ярко светит солнце. Невольно начинаешь думать о том, что скоро будет лето. Для родителей летняя пора – особое время, потому что нужно придумать, чем занять ребенка на время летних каникул. Многие родители отправляют детей в летние лагеря, чтобы те нашли себе друзей, хорошо отдохнули и провели время на свежем воздухе.

В Омской области начали продавать путевки в детские лагеря на лето 2025 года. На сайте «Дети Омска» появились путевки на все смены.

Создатель сайта – туристическое агентство «Мистер Фогг» сообщило, что путевки уже начали покупать. На сайте возле каждой смены есть кнопка «Подробнее», где можно посмотреть не только описание, но и информацию о количестве оставшихся мест.

Помимо этого, на сайте «Дети Омска» можно найти даты заездов, информацию о каждом лагере, времени пребывания и стоимости путевок. Отметим, что для покупки путевки понадобится регистрация на сайте.

После регистрации можно выбрать подходящий вариант и оформить покупку онлайн. После оплаты лагерь получит уведомление со всей необходимой информацией о ребенке и его родителях. А родитель найдет в своем личном кабинете на сайте ваучер-путевку и список документов, которые необходимы для поездки. Их нужно распечатать.

Заплатить за путевку можно сразу или приобрести в рассрочку без процентов* (новая опция на сайте). Сейчас предоплата составляет 30 % от стоимости путевки, а доплата происходит не позднее чем за 14 дней до поездки. Покупка путевки перестала быть финансовым стрессом для родителя. Существенный плюс для родителей – «Дети Омска» помогут оформить частичную компенсацию расходов за путевку через работодателя.

Уточнить все интересующие вопросы можно на сайте, по телефону +7 (3812) 200-434 или в офисах по адресам: улица Ленина, 21, или улица 70 лет Октября, 20.

*Рассрочка предоставляется без привлечения банковских продуктов.

ООО «Мистер Фогг»

Юридический адрес: 644024, г. Омск, ул. Стачечная, д. 6, кв. 48.

ОГРН 1025500978623. mrfogg.ru, Реклама