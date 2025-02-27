Работы завершат осенью 2026 года.

Стало известно о планах омских властей на создание единой пешеходной набережной. Она продлится от Воскресенского сквера и жилого комплекса «Изумрудный берег». При этом предполагается учесть сезонное повышение уровня воды и сохранить природную уникальность территории. Проект предусматривает привлечение частных инвесторов.

На первом этапе в течение двух лет планируется благоустроить участок до улицы Кемеровской. Работы начнутся зимой. Ввести в эксплуатацию новую набережную планируют осенью 2026 года.

Строительные работы начнутся в зимний период, поскольку лето считается не самым подходящим временем для активного строительства.

В будущем маршрут продолжится дальше, включая парковую зону, мост и Советский парк.